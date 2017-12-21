Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура выявила более 800 нарушений в торговых центрах Оренбурга

Происшествия
21 декабря, 8:45 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 21, декабря. /ТАСС

По данным прокуратуры, от собственников пяти торговых центров "потребовали в жесткие сроки устранить нарушения"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Оренбургская городская прокуратура нашла более 800 нарушений в торговых центрах Оренбурга в результате проверок, проводимых после крупных пожаров. Самые серьезные недочеты планируется устранить к 1 мая 2018 года, сообщили ТАСС в четверг в ведомстве.

"В 44 торговых объектах в Оренбурге выявлено более 800 нарушений, на совещании в прокуратуре от самых злостных нарушителей - собственников пяти торговых центров - потребовали в жесткие сроки устранить нарушения, чтобы торговые центры соответствовали нормам", - уточнили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, речь идет о ТЦ "Славянский базар", "Мегаторг", "Три кита", "Автоград" и "Локомотив".

"За невыполнение (предписании об устранении нарушений) грозит административное наказание вплоть до закрытия объектов", - уточнили в прокуратуре.

В последние две недели пожары произошли в трех торговых центрах Оренбурга - в строящемся ТЦ "Любимый" (площадь пожара составила 200 кв. м, пострадавших нет), в ТЦ "Мир" (выгорело около 1,5 тыс. кв. м, пострадавших нет), а 16 декабря произошел еще один пожар в торговом центре "Радуга" на проспекте Гагарина, выгорело 40 кв. м торговой площади.

Ранее сообщалось, что власти Оренбургской области приняли решение провести проверку всех торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения мер безопасности, до 20 декабря будет проведена проверка противопожарных систем и оборудования, систем оповещения, также проверят исправность внешних источников водоснабжения, предусмотренных для тушения пожаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
WSJ: Apple признала, что занижает скорость работы предыдущих моделей iPhone
3
Суд Лондона арестовал активы Коломойского на $2,5 млрд
4
Telegraph: США разрабатывают план нанесения удара по КНДР
5
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
6
В США в результате перестрелки тяжело ранен россиянин
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама