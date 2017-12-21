Прокуратура выявила более 800 нарушений в торговых центрах Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Оренбургская городская прокуратура нашла более 800 нарушений в торговых центрах Оренбурга в результате проверок, проводимых после крупных пожаров. Самые серьезные недочеты планируется устранить к 1 мая 2018 года, сообщили ТАСС в четверг в ведомстве.

"В 44 торговых объектах в Оренбурге выявлено более 800 нарушений, на совещании в прокуратуре от самых злостных нарушителей - собственников пяти торговых центров - потребовали в жесткие сроки устранить нарушения, чтобы торговые центры соответствовали нормам", - уточнили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, речь идет о ТЦ "Славянский базар", "Мегаторг", "Три кита", "Автоград" и "Локомотив".

"За невыполнение (предписании об устранении нарушений) грозит административное наказание вплоть до закрытия объектов", - уточнили в прокуратуре.

В последние две недели пожары произошли в трех торговых центрах Оренбурга - в строящемся ТЦ "Любимый" (площадь пожара составила 200 кв. м, пострадавших нет), в ТЦ "Мир" (выгорело около 1,5 тыс. кв. м, пострадавших нет), а 16 декабря произошел еще один пожар в торговом центре "Радуга" на проспекте Гагарина, выгорело 40 кв. м торговой площади.

Ранее сообщалось, что власти Оренбургской области приняли решение провести проверку всех торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения мер безопасности, до 20 декабря будет проведена проверка противопожарных систем и оборудования, систем оповещения, также проверят исправность внешних источников водоснабжения, предусмотренных для тушения пожаров.