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Добыча угля на шахте "Есаульская" в Кузбассе приостановлена

Происшествия
21 декабря, 8:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Для эвакуации трех шахтеров прокладывается 13-метровая поисково-спасательная выработка

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Добыча угля на шахте "Есаульская", где из-за обрушения породы остаются заблокированными три проходчика, временно приостановлена, сообщается на сайте Минэнерго РФ в четверг.

"Работа шахты по добыче угля временно приостановлена", - говорится в сообщении. Ранее "Распадская угольная компания" (управляет угледобывающими активами "Евраза" в Кузбассе) сообщала, что на шахте "Есаульская" приостановлена проходка. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что Ростехнадзор планировал обратиться в суд для приостановки деятельности шахты в административном порядке.

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В шахте "Есаульская" в момент обрушения находились 100 рабочих

На шахте "Есаульская" в Кузбассе произошло обрушение породы

В Сибирском управлении Ростехнадзора ТАСС сообщили, что создана комиссия для расследования обстоятельств происшествия на шахте "Есаульская". "На месте находится заместитель руководителя управления", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, на "Есаульской" для эвакуации трех шахтеров прокладывается 13-метровая поисково-спасательная выработка, в настоящее время удалось пройти 1,2 метра. В ГУ МЧС уточнили, что это один из вариантов спасения, которые озвучивал в среду вечером губернатор Аман Тулеев в беседе с находящимся под землей шахтером Алексеем Ильиных. Работы по спасению людей решено сосредоточить именно на прохождение выработки, а не вести их со стороны завала.

Об аварии

В среду вечером на шахте "Есаульская" произошло обрушение породы в вентиляционном штреке (горизонтальная выработка) шахты на глубине 300 метров. Сто горняков эвакуировались, три человека заблокированы в шахте, они не пострадали, связь с ними поддерживается. Длина завала, по предварительным оценкам, составляет около 10 метров.

Горноспасатели пробурили скважины, через которые передали шахтерам питьевую воду, продукты, теплые одеяла и дополнительные источники света. По предварительным данным источника в экстренных службах региона, состояние рабочих нормальное, угрозы их жизни нет.

Шахта "Есаульская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО "Распадская" и "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза").

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