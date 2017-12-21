Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 7 км на Камчатке

Происшествия
21 декабря, 8:52 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Для авиации установлен оранжевый код опасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 км, сообщили в четверг ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Сегодня вулкан произвел выброс пара и газа с содержанием пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. Шлейф распространился на расстояние 68 км в восточном направлении", - уточнили в группе реагирования, добавив, что для авиации установлен оранжевый код опасности.

В управлении МЧС России по Камчатскому краю уточнили, что населенных пунктов на пути распространения шлейфа пепла нет.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии высотой 4750 м, является и одним из наиболее активных на полуострове. В 2016 году во время очередного извержения по его склону одновременно стекали до десяти лавовых потоков. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района, находится в 30 км от подножия. Часто во время извержений там наблюдаются пеплопады.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
WSJ: Apple признала, что занижает скорость работы предыдущих моделей iPhone
3
Суд Лондона арестовал активы Коломойского на $2,5 млрд
4
Telegraph: США разрабатывают план нанесения удара по КНДР
5
В США в результате перестрелки тяжело ранен россиянин
6
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
7
Парадная форма российских атлетов на Играх-2018 направлена на утверждение в МОК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама