Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 7 км на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 км, сообщили в четверг ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Сегодня вулкан произвел выброс пара и газа с содержанием пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. Шлейф распространился на расстояние 68 км в восточном направлении", - уточнили в группе реагирования, добавив, что для авиации установлен оранжевый код опасности.

В управлении МЧС России по Камчатскому краю уточнили, что населенных пунктов на пути распространения шлейфа пепла нет.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии высотой 4750 м, является и одним из наиболее активных на полуострове. В 2016 году во время очередного извержения по его склону одновременно стекали до десяти лавовых потоков. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района, находится в 30 км от подножия. Часто во время извержений там наблюдаются пеплопады.