Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бонне эвакуировали людей с рождественского рынка из-за подозрительных посылок

Происшествия
23 декабря, 13:35 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, декабря. /ТАСС

Полиция выяснила, что в подозрительных конвертах были наркотики

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ эвакуировали в пятницу вечером посетителей рождественского рынка из-за подозрительных посылок, внутри которых, как оказалось, находились наркотические средства. Об этом в субботу сообщило агентство DPA.

Свидетели сообщили полицейским о подозрительном человеке, который кинул в один из почтовых ящиков несколько толстых конвертов. При этом он скрывал свое лицо под капюшоном, а на руках у него были одноразовые перчатки. Стражи порядка немедленно эвакуировали около 22:00 по местному времени (00:00 субботы мск) людей с расположенного неподалеку рынка.

Ночью полицейские эксперты выяснили, что содержимое в конвертах - наркотики. О каком веществе идет речь, пока не сообщается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
2
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании
3
Биография директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина
4
Биография телеведущей Ксении Собчак
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама