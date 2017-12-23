В Бонне эвакуировали людей с рождественского рынка из-за подозрительных посылок

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ эвакуировали в пятницу вечером посетителей рождественского рынка из-за подозрительных посылок, внутри которых, как оказалось, находились наркотические средства. Об этом в субботу сообщило агентство DPA.

Свидетели сообщили полицейским о подозрительном человеке, который кинул в один из почтовых ящиков несколько толстых конвертов. При этом он скрывал свое лицо под капюшоном, а на руках у него были одноразовые перчатки. Стражи порядка немедленно эвакуировали около 22:00 по местному времени (00:00 субботы мск) людей с расположенного неподалеку рынка.

Ночью полицейские эксперты выяснили, что содержимое в конвертах - наркотики. О каком веществе идет речь, пока не сообщается.