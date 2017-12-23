Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шохин надеется на пересмотр дела Улюкаева или амнистию экс-министра

Происшествия
23 декабря, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Глава РСПП назвал более предпочтительным вариантом пересмотр дела

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин надеется, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за взятку, попадет под амнистию или что его дело будет пересмотрено.

Смотрите также
Алексей Улюкаев

"Я виновен в другом": последнее слово Улюкаева в суде

В беседе с ТАСС Шохин назвал позитивным знаком для рынка заключение мирового соглашения между "Роснефтью" и АФК "Система" по судебным спорам, касающимся "Башнефти". "Если бы еще Улюкаев (осужденный по делу, связанному с приватизацией "Башнефти") под амнистию был подведен…" - заметил глава РСПП, напомнив, что ранее президент РФ Владимир Путин допускал возможность рассмотрения вопроса об объявлении новой амнистии к выборам. Улюкаев "не лишен [решением суда] орденов, он может подпасть" под амнистию вне зависимости от того, на какие статьи она будет распространяться, считает Шохин.

Он пояснил, что более предпочтительным он считал бы пересмотр дела экс-министра экономического развития. "Я бы выступал за то, чтобы вернули на доследование это дело и рассмотрели его по новой, с перекрестными допросами, вызовом свидетелей и так далее, и чтобы переквалификация [состава преступления] была", - сказал глава РСПП, отметив, что получение дорогого вина в подарок, о котором говорил в суде сам экс-министр, "тянет на мелкую взятку". Шохин считает, что Улюкаев мог бы отделаться условным сроком. "Это было бы более резонансным в положительном смысле этого слова. Но амнистия тоже вариант", - заключил Шохин, отметив, что Улюкаев "осознал многие вещи в течение года" и "для него это было бы как для поэта и писателя хорошим импульсом для написания каких-то трудов типа "Гамлета".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Алексея Улюкаева Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Улюкаев, Алексей Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
2
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании
3
Биография директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина
4
Биография телеведущей Ксении Собчак
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама