Шохин надеется на пересмотр дела Улюкаева или амнистию экс-министра

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин надеется, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за взятку, попадет под амнистию или что его дело будет пересмотрено.

В беседе с ТАСС Шохин назвал позитивным знаком для рынка заключение мирового соглашения между "Роснефтью" и АФК "Система" по судебным спорам, касающимся "Башнефти". "Если бы еще Улюкаев (осужденный по делу, связанному с приватизацией "Башнефти") под амнистию был подведен…" - заметил глава РСПП, напомнив, что ранее президент РФ Владимир Путин допускал возможность рассмотрения вопроса об объявлении новой амнистии к выборам. Улюкаев "не лишен [решением суда] орденов, он может подпасть" под амнистию вне зависимости от того, на какие статьи она будет распространяться, считает Шохин.

Он пояснил, что более предпочтительным он считал бы пересмотр дела экс-министра экономического развития. "Я бы выступал за то, чтобы вернули на доследование это дело и рассмотрели его по новой, с перекрестными допросами, вызовом свидетелей и так далее, и чтобы переквалификация [состава преступления] была", - сказал глава РСПП, отметив, что получение дорогого вина в подарок, о котором говорил в суде сам экс-министр, "тянет на мелкую взятку". Шохин считает, что Улюкаев мог бы отделаться условным сроком. "Это было бы более резонансным в положительном смысле этого слова. Но амнистия тоже вариант", - заключил Шохин, отметив, что Улюкаев "осознал многие вещи в течение года" и "для него это было бы как для поэта и писателя хорошим импульсом для написания каких-то трудов типа "Гамлета".