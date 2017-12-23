Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемый в избиении медсестры задержан в Саратовской области

Происшествия
23 декабря, 14:56 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 23, декабря. /ТАСС

Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления Росгвардии по Саратовской области задержали находящегося в розыске жителя Балашова, обвиняемого в нанесении побоев медсестре. Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник пресс-службы ведомства Михаил Белоусов.

По данным управления, в ноябре скрывшийся от суда 44-летний житель города Балашова Саратовской области был объявлен в розыск. Он обвинялся в том, что в приемном покое городской больницы, находясь в нетрезвом виде, затеял ссору с медсестрой и нанес ей побои. Уголовное дело было возбуждено по статье ''Побои'', после чего обвиняемый скрылся.

''22 декабря группа задержания наряда Росгвардии обратила внимание на похожего по приметам гражданина, вошедшего в многоквартирный дом. При проверке личности гражданина, выяснилось, что это тот самый находящийся в розыске мужчина. Он пояснил, что все это время жил на квартире у знакомых'', - пояснил Белоусов.

По его словам, мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
2
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании
3
Биография директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина
4
Биография телеведущей Ксении Собчак
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама