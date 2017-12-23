Обвиняемый в избиении медсестры задержан в Саратовской области

САРАТОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления Росгвардии по Саратовской области задержали находящегося в розыске жителя Балашова, обвиняемого в нанесении побоев медсестре. Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник пресс-службы ведомства Михаил Белоусов.

По данным управления, в ноябре скрывшийся от суда 44-летний житель города Балашова Саратовской области был объявлен в розыск. Он обвинялся в том, что в приемном покое городской больницы, находясь в нетрезвом виде, затеял ссору с медсестрой и нанес ей побои. Уголовное дело было возбуждено по статье ''Побои'', после чего обвиняемый скрылся.

''22 декабря группа задержания наряда Росгвардии обратила внимание на похожего по приметам гражданина, вошедшего в многоквартирный дом. При проверке личности гражданина, выяснилось, что это тот самый находящийся в розыске мужчина. Он пояснил, что все это время жил на квартире у знакомых'', - пояснил Белоусов.

По его словам, мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.