МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в жилом доме в Омске. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

"Из-за хлопка газового баллона в десятиэтажном доме произошло обрушение внутренней перегородки в квартире. Спасатели проводят эвакуацию населения. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал представитель пресс-службы.

Сообщение об ЧП поступило на пульт диспетчера в 16:45 местного времени (13:45 мск). На месте происшествия работает 21 сотрудник МЧС, задействовано шесть единиц пожарно-спасательной техники, возгорания нет.

По данным источника в экстренных службах, взрыв произошел в новостройке в квартире на 10-м этаже 10-этажного трехподъездного панельного дома. Дом частично заселен.