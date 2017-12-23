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Источник: из-за взрыва газового баллона из омской новостройки эвакуировали 75 человек

Происшествия
23 декабря, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Сообщается о госпитализации одной пострадавшей

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Эвакуированы 75 человек из новостройки в Омске, где взорвался газовый баллон. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В результате взрыва эвакуированы 75 человек. В настоящее время на месте происшествия разворачиваются два пункта временного размещения", - сказал собеседник агентства.

По его данным, взрыв произошел в доме по 2-му Амурскому проезду в квартире на десятом этаже 10-этажного трехподъездного панельного дома. В результате пострадал один человек.

Источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что пострадавшая женщина госпитализирована.

"Известно об одной пострадавшей, это женщина. Она госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1). У нее ожоги первой-второй степени и перелом лучевой кости. Угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По данным администрации Омска, из пострадавшего дома эвакуированы 75 человек. Для устранения последствий взрыва на 2-ом Амурском проезде создан оперативный штаб.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что решается вопрос о создании временного пункта размещения для эвакуированных жильцов.

По данным пресс-службы ГУ МВД, взрыв произошел в 10-этажном панельном доме, на 10-ом этаже повреждены две панели, они вылетели наружу от взрыва. "Жильцы эвакуированы, те, кто не смог разместиться у родственников, размещены в автобусах. Полиция на месте обеспечивает охрану общественного порядка, следит за сохранностью имущества эвакуированных", - сообщили ТАСС представитель ведомства. 

По данным полиции, эвакуированы 40 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

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