Движение электричек на Павелецком направлении МЖД восстановлено после сбоя

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Движение поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов до Домодедово осуществляется по расписанию, сообщается на сайте МЖД.

"Из-за незапланированной остановки пригородного поезда незначительно точечно было скорректировано расписание: три пригородные электрички и один аэроэкспресс выполнили укороченные рейсы, один аэроэкспресс снят с маршрута. На период незапланированной стоянки другие поезда объезжали электричку по соседним путям. Эти меры позволили избежать задержек. В настоящее время поезд убран с перегона", - говорится в сообщении.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что на Павелецком направлении Московской железной дороги в поезде сообщением "Москва - Ожерелье" произошел технический сбой из-за погнутого токоприемника.