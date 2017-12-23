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Движение электричек на Павелецком направлении МЖД восстановлено после сбоя

Происшествия
23 декабря, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Сообщается, что из-за остановки поезда было "незначительно точечно скорректировано расписание"

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Движение поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов до Домодедово осуществляется по расписанию, сообщается на сайте МЖД.

"Из-за незапланированной остановки пригородного поезда незначительно точечно было скорректировано расписание: три пригородные электрички и один аэроэкспресс выполнили укороченные рейсы, один аэроэкспресс снят с маршрута. На период незапланированной стоянки другие поезда объезжали электричку по соседним путям. Эти меры позволили избежать задержек. В настоящее время поезд убран с перегона", - говорится в сообщении.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что на Павелецком направлении Московской железной дороги в поезде сообщением "Москва - Ожерелье" произошел технический сбой из-за погнутого токоприемника.

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