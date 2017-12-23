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Женщина, устроившая дебош в самолете в Новосибирске, оштрафована

Происшествия
23 декабря, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее вступила в конфликт с бортпроводниками

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Авиапассажирку, устроившую дебош в салоне самолета Екатеринбург - Новосибирск - Хабаровск привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, "Обской городской суд, рассмотрев материалы дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ - "Мелкое хулиганство", в отношении авиапассажирки, нарушившей общественный порядок на борту воздушного судна, назначил наказание в виде штрафа".

Ранее сообщалось, что полицейские доставили в дежурную часть в аэропорту Толмачево пассажирку авиарейса Екатеринбург - Новосибирск - Хабаровск, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, вступила в конфликт с бортпроводниками.

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