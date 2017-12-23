Женщина, устроившая дебош в самолете в Новосибирске, оштрафована

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Авиапассажирку, устроившую дебош в салоне самолета Екатеринбург - Новосибирск - Хабаровск привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, "Обской городской суд, рассмотрев материалы дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ - "Мелкое хулиганство", в отношении авиапассажирки, нарушившей общественный порядок на борту воздушного судна, назначил наказание в виде штрафа".

Ранее сообщалось, что полицейские доставили в дежурную часть в аэропорту Толмачево пассажирку авиарейса Екатеринбург - Новосибирск - Хабаровск, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, вступила в конфликт с бортпроводниками.