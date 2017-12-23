Источник: угроза обрушения существует в жилом доме в Омске после взрыва газового баллона

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. После взрыва газового баллона в жилом доме в Омске существует угроза обрушения на десятом этаже. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Взрыв бытового газа произошел на девятом этаже здания, - уточнил источник. - В настоящее время существует угроза обрушения десятого этажа".

По словам собеседника, для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице "Иртыш". "В гостинице 105 свободных номеров, для жильцов дома организовано питание. Оказывается адресная помощь, с жильцами работают психологи", - отметил он. Всего в пострадавшем доме зарегистрированы 260 человек.

В свою очередь в пресс-службе регионального главка МЧС России ТАСС сообщили, что в воскресенье в Омск будет направлен комплекс "Струна" для проверки устойчивости здания.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков сообщил журналистам, что, по оценке строителей, опасности разрушения нет: ни самого подъезда, где произошел взрыв, ни соседних. Тем не менее, утром 24 декабря строители обследуют здание с башенного крана. "Если все нормально, завтра же приступим к восстановительным работам. Если <...> дому ничего не угрожает, то соседние подъезды, вероятнее всего, вернутся через сутки, по итогам заключения МЧС, а подъезд, где произошел взрыв - дней на 20 ремонтные работы на девятом этаже будут проводиться, людей заселять туда не будем в целях безопасности", - сказал Бурков.

На данный момент на месте работают 283 человека, 61 единица техника, в том числе от МЧС 215 человек и 35 единиц техники.

Дом не был газифицирован

В СУ СК РФ по Омской области ТАСС уточнили, что проверку по данному случаю проводить не будут - дом еще не был газифицирован, баллон принесли сами жильцы. "Дом не заселенный, только построенный, жильцы туда еще не все въехали. Еще газ к дому не подведен. Жильцы принесли 5-литровый баллон, чтобы разогреть что-то пока делают ремонт", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в 10-этажном панельном доме, на 10-м этаже. В результате пострадала женщина. Она госпитализирована с ожогами 1-2 степени и переломом лучевой кости. Угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести.

Взрывом повреждены две панели, они вылетели наружу. "Жильцы дома эвакуированы, те, кто не смог разместиться у родственников, размещены в автобусах. Полиция на месте обеспечивает охрану общественного порядка, следит за сохранностью имущества эвакуированных", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.