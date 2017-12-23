ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате пожара в Лондонском зоопарке, на территории которого огонь охватил кафе и сувенирный магазин. Об этом в субботу сообщила лондонская служба скорой помощи.

"Мы оказали помощь восьми пострадавшим на месте происшествия: шести из них - в связи с отравлением дымом, двоим другим - в связи с получением незначительных травм. Один человек был помещен в больницу на северо-западе Лондона", - информировал представитель экстренной медицинской службы.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 06:00 по местному времени (09:00 мск). В его ликвидации были задействованы 10 машин и 72 пожарных. Как передал телеканал Sky News, сотрудники зоопарка сообщили о гибели одного муравьеда.

Лондонский зоопарк, основанный в 1828 году, является старейшим в мире. Он расположен в северной части королевского Риджентс-парка. Сейчас зоопарк закрыт для посещения на неопределенный срок.