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Восемь человек пострадали в результате пожара в Лондонском зоопарке

Происшествия
23 декабря, 16:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, декабря. /ТАСС

Одного из пострадавших госпитализировали

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ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате пожара в Лондонском зоопарке, на территории которого огонь охватил кафе и сувенирный магазин. Об этом в субботу сообщила лондонская служба скорой помощи.

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"Мы оказали помощь восьми пострадавшим на месте происшествия: шести из них - в связи с отравлением дымом, двоим другим - в связи с получением незначительных травм. Один человек был помещен в больницу на северо-западе Лондона", - информировал представитель экстренной медицинской службы.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 06:00 по местному времени (09:00 мск). В его ликвидации были задействованы 10 машин и 72 пожарных. Как передал телеканал Sky News, сотрудники зоопарка сообщили о гибели одного муравьеда.

Лондонский зоопарк, основанный в 1828 году, является старейшим в мире. Он расположен в северной части королевского Риджентс-парка. Сейчас зоопарк закрыт для посещения на неопределенный срок.

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