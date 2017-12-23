Два человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Саратовской области

САРАТОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения грузового поезда и автомобиля вблизи села Сабуровка Саратовской области, сообщили в субботу в пресс-службе областного управления ГИБДД.

"По предварительной информации, около 14:00 (13:00 мск) на железнодорожном переезде вблизи Сабуровки Саратовского района водитель, управляя транспортным средством марки Jeep, проехал переезд на запрещающий сигнал светофора, и произошло столкновение с поездом (грузовой состав). В результате ДТП две пассажирки скончались. Водитель и пассажир мужчина доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, областной службы спасения, следственно-оперативная группа.