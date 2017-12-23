На Бали зафиксировано новое извержение вулкана

ТАСС, 23 декабря. Новое извержение вулкана было зафиксировано в субботу на индонезийском острове Бали. При этом официальный представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо в распространенном заявлении призвал "не беспокоиться в связи с этим, поскольку активизация вулкана может случаться часто".

По его словам, "предупреждение об опасности [извержения] сохраняется". В субботу вулкан выбросил пепел на высоту 2,5 км. Расположенный примерно в 70 км от горы международный аэропорт Нгурах-Рай работает в штатном режиме, сообщили его представители.

Президент Индонезии Джоко Видодо накануне побывал на Бали, где провел выездное заседание правительства. "Мы хотим показать, что остров остается безопасным местом, где можно провести иностранным туристам последние дни уходящего года. Вулкан не представляет опасности", - заявил глава государства местным журналистам.

По предварительным подсчетам, убыток туристического сектора в связи с активизацией с сентября вулкана составит около $1,2 млрд. В конце ноября на трое суток был закрыт аэропорт Бали. Кроме того, власти ряда стран рекомендовали гражданам отказаться от посещения этого острова.