Число жертв ДТП под Ставрополем возросло до трех

СТАВРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Число погибших при столкновении микроавтобуса и грузовой "ГАЗели" в Ставропольском крае возросло до трех, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МВД.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибло три человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, одна из женщин, доставленных ранее в больницу, скончалась от полученных травм.

В общей сложности, по данным МВД, в больницу были доставлены 14 человек, девять из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Инцидент произошел в субботу утром на подъезде к Ставрополю. В ГИБДД сообщали, что причиной происшествия мог стать выезд грузовой "Газели" на встречную полосу.