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Собака загрызла четырехлетнюю девочку в Астрахани

Происшествия
23 декабря, 18:18 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 23, декабря. /ТАСС

В СК сообщили, что немецкая овчарка напала на дочку хозяина дома, которая гуляла во дворе

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АСТРАХАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Немецкая овчарка загрызла четырехлетнюю девочку в Астрахани, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в субботу журналистам старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Андрей Хегай.

"Утром 23 декабря в одном из частных домов по улице Пирогова в Трусовском районе Астрахани  на четырехлетнюю дочку хозяина дома, которая гуляла во дворе. Девочка была доставлена в больницу, где спустя некоторое время скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказал Хегай.

По его словам, мать ребенка во время происшествия находилась дома.

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