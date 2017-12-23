Собака загрызла четырехлетнюю девочку в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Немецкая овчарка загрызла четырехлетнюю девочку в Астрахани, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в субботу журналистам старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Андрей Хегай.

"Утром 23 декабря в одном из частных домов по улице Пирогова в Трусовском районе Астрахани на четырехлетнюю дочку хозяина дома, которая гуляла во дворе. Девочка была доставлена в больницу, где спустя некоторое время скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказал Хегай.

По его словам, мать ребенка во время происшествия находилась дома.