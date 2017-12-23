Авиалайнер вернулся во Внуково из-за сбоя в работе индикатора топлива

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, следовавший из Москвы в Махачкалу, вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за непродолжительного сбоя в работе индикатора топлива, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"При выполнении рейса командир воздушного судна принял решение вернуться из-за некорректного отображения индикации топлива. При снижении индикация восстановилась. Посадка во Внукове прошла в штатном режиме. Ситуация полностью контролировалась экипажем", - сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что самолет уже приземлился во Внукове.

"На борту находилось 109 человек, никто не пострадал. Пассажиров пересадят на резервный борт, который вылетит в 20:00 мск. На время ожидания вылета им предоставлены все необходимые услуги", - добавили в пресс-службе UTair.