СМИ: число жертв наводнений и оползней на Филиппинах достигло 200

ТАСС, 23 декабря. Не менее 200 человек погибли на Филиппинах в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом "Кай Так". Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицейский источник.

Ранее агентство France-Presse информировало о 133 погибших.

"Кай Так" стал 26-м по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года. Свое название он получил в честь старого аэропорта Гонконга, который располагался на насыпной полосе в проливе Виктория близ холмов и жилых кварталов и считался одним из самых опасных в мире.