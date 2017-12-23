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СМИ: число жертв наводнений и оползней на Филиппинах достигло 200

Происшествия
23 декабря, 19:45 UTC+3 МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Ранее сообщалось о 133 погибших

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ТАСС, 23 декабря. Не менее 200 человек погибли на Филиппинах в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом "Кай Так". Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицейский источник.

Ранее агентство France-Presse информировало о 133 погибших.

"Кай Так" стал 26-м по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года. Свое название он получил в честь старого аэропорта Гонконга, который располагался на насыпной полосе в проливе Виктория близ холмов и жилых кварталов и считался одним из самых опасных в мире.

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