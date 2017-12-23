Пожарные ликвидировали задымление в НИИ Минобороны в Твери

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали задымление в Научно-исследовательском институте Минобороны в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"23 декабря 2017 года в 18:00 мск дежурной службой научно-исследовательского учреждения Минобороны России в городе Тверь было обнаружено задымление электропроводки в одном из технических помещений на первом этаже здания", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным министерства, "оперативно прибывшими на место пожарными расчетами задымление ликвидировано".

"Пострадавших нет. Причины устанавливаются", - сказали в Минобороны.