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Пожарные ликвидировали задымление в НИИ Минобороны в Твери

Происшествия
23 декабря, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что причины задымления устанавливаются, пострадавших нет

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали задымление в Научно-исследовательском институте Минобороны в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"23 декабря 2017 года в 18:00 мск дежурной службой научно-исследовательского учреждения Минобороны России в городе Тверь было обнаружено задымление электропроводки в одном из технических помещений на первом этаже здания", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным министерства, "оперативно прибывшими на место пожарными расчетами задымление ликвидировано".

"Пострадавших нет. Причины устанавливаются", - сказали в Минобороны.

 
 
 
 
 
 
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