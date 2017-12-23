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Три человека погибли в ДТП в Пермском крае

Происшествия
23 декабря, 21:37 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 23, декабря. /ТАСС

Одним из погибших является ребенок 2008 года рождения, еще пять человек получили травмы

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ПЕРМЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Пермском крае, еще пять человек пострадали. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"23 декабря около 15:00 (13:00 мск) на 113 км автодороги "Кудымкар - Гайны" водитель автомобиля LADA Kalina по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "УАЗ". В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров LADA Kalina, один из которых ребенок 2008 года рождения. Также различные травмы получили пять человек, один из которых пассажир LADA Kalina", - рассказали в МВД.

В настоящий момент по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), ведется следствие.

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