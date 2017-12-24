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Источник: гражданская супруга полковника Захарченко покинула Россию

Происшествия
24 декабря, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Марина Семынина уехала из страны 18 декабря

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Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гражданская жена бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко Марина Семынина покинула Россию. Об этом 24 декабря ТАСС рассказал источник близкий к делу.

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"Марина Семынина покинула Россию в понедельник [18 декабря]", - сказал собеседник агентства.

На вопрос ТАСС, каким образом это удалось Семыниной, если следствие подозревает в том, что она и ее несовершеннолетний ребенок в этом году незаконно получили заграничные паспорта, источник не уточнил.

Ранее адвокат Семыниной Александра Карабанова сообщил ТАСС, что в ходе обыска у нее "были изъяты около двух тысяч евро, медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты".

Процесс Захарченко

1 декабря Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, недвижимость и автомобили полковника и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет.

Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финдиректора банка Галину Марчукову. В настоящее время он обвиняется в совершении четырех эпизодов взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Ранее источник сообщил ТАСС о том, что в середине января 2018 года следствие намерено предъявить Захарченко обвинение в окончательной редакции. Источник пояснил, что новых обвинений в деле пока нет, а эпизоды преступлений, которые уже в ближайшее время могут дойти до суда, были выявлены в ходе предварительного расследования. Также источник добавил, что следствие намерено исключить из обвинения Захарченко один эпизод получения взятки в размере 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

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