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СМИ: сингапурский Boeing столкнулся с грузовиком при вылете из Индонезии

Происшествия
24 декабря, 5:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Никто из пассажиров не пострадал, причины столкновения пока не установлены

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ТАСС, 24 декабря. Самолет сингапурской авиакомпании SilkAir столкнулся с грузовиком в международном аэропорту города Медан в Индонезии. Как сообщает 24 декабря газета The Straits Times, никто из находившихся на борту 163 пассажиров не пострадал.

Представитель компании рассказал, что инцидент произошел 23 декабря, когда Boeing 737 начинал движение по рулежной дорожке. На распространенных фотографиях заметна сильная вмятина от удара грузовика в центральную часть фюзеляжа. После высадки пассажиров и выгрузки багажа лайнер был доставлен в ремонтный ангар, а за пассажирами был прислан из Сингапура новый самолет.

Официальный представитель аэропорта Висну Ситиантно рассказал индонезийскому новостному порталу Detik, что причины случившегося пока не установлены, рассматриваются несколько версий, в том числе ошибки пилотов и водителя грузовика.

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