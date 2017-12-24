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В Республике Коми опрокинулся автобус

Происшествия
24 декабря, 6:26 дата обновления: 24 декабря, 8:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Пострадали 12 человек, в их числе трое детей

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© Пресс-служба МЧС России по Республике Коми

СЫКТЫВКАР, 24 декабря. /ТАСС/. Автобус опрокинулся в ночь на 24 декабря на юго-западе Республики Коми. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба регионального управления МЧС.

"В аварии пострадали 12 человек, шестеро из них - пять взрослых и один ребенок - госпитализированы в Сысольскую Центральную районную больницу", - сказал ТАСС представитель регионального управления ГИБДД Александр Некрасов.

По предварительным данным, в хирургическое отделение больницы доставлены три женщины с открытыми черепно-мозговыми травмами, многочисленными ушибами и травмой позвоночника. 

У двух мужчин диагностирована автотравма и ушибы позвоночника. Пятилетняя девочка находится в больнице с сотрясением головного мозга и перелом носа. Состояние всех госпитализированных оценивается как средней тяжести. 

Остальные пострадавшие в ДТП получили множественные ушибы, им всем оказывается психологическая помощь.

По уточненным данным ГИБДД и Главного управления МЧС России по Республике Коми, авария произошла в воскресенье около 03:00 мск на 10-м км дороги Куратово - Широкий Прилук в Сысольском районе.

Экскурсионный автобус Mercedes, который следовал по маршруту Великий Устюг - Чебоксары - Казань - Пермь, съехал в кювет, после чего опрокинулся. Всего в салоне находились 50 человек: водитель и 49 пассажиров - жители Татарстана и Пермского края.

Причины аварии выясняются.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 50 человек и восемь единиц техники.

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