Восстанавливать омскую новостройку после взрыва газа будут за счет бюджета города

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мэрия Омска планирует направить на восстановление новостройки, пострадавшей в субботу от взрыва бытового газа, средства из резервного фонда города. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник отдела по работе со СМИ администрации Виктор Гашеев.

По его словам, мэр города Оксана Фадина прервала служебную командировку в Москву и, вернувшись в Омск, назначила в воскресенье утром ряд совещаний, которые будут посвящены оценке состояния дома и плану мероприятий по его восстановлению.

"Кроме того, планируется детально обсудить социально-бытовые условия проживания отселенных жителей дома и решить ряд других рабочих вопросов, в том числе финансирование аварийно-восстановительных работ из резервного фонда администрации города", - сказал Гашеев.

Он уточнил, что в связи со взрывом газа в жилом доме в Омске введен режим чрезвычайной ситуации.

Дом также проверят комплексом "Струна". "Самолет МЧС Бе-200 с комплексом "Струна" прибыл в Омск, работы начнутся около 10 часов (7:00 мск), обследование [повреждений] займет примерно 4-5 часов", - рассказал ТАСС начальник пресс-службы регионального МЧС Денис Ахрамов.

В свою очередь, в пресс-службе мэрии Омска ТАСС сказали, что обследование дома будет проведено в течение дня. "К вечеру скорее всего будет принято решение вернуть в дом жителей 1, 2, 4 подъездов. Жители третьего подъезда совершенно точно останутся в пункте временного размещения", - отметил представитель мэрии.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газового баллона в новом доме, куда успела заселиться только часть жильцов, пострадали четыре квартиры. Наружу выпали несколько внешних панелей дома. С ожогами 1-2 степени была госпитализирована одна женщина. 75 жильцов, находятся в пункте временного размещения гостинице "Иртыш".

Мобильный диагностический комплекс "Струна" - оборудование, используемое специалистами МЧС России для оценки сейсмоустойчивости зданий и сооружений вследствие землетрясений, взрывов, износа или несоблюдения технологии строительства. Комплекс позволяет ускоренно обрабатывать исходные данные, оценивать опасность обрушения зданий, а также готовить заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации.