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Четыре человека стали жертвами пожара в деревянном жилом доме в ЯНАО

Происшествия
24 декабря, 7:02 дата обновления: 24 декабря, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Еще три человека госпитализированы

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание, которое унесло жизни двоих взрослых и двоих детей в ночь на воскресенье в 16-квартирном доме в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС округа.

"Ликвидация открытого горения в 16-квартирном доме в селе Красноселькуп объявлена в 05:20 (мск). На текущий момент пожар ликвидирован. В результате пожара дом уничтожен полностью", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, жители дома от заселения в маневренный фонд отказались. Они разместились у родственников и знакомых. Всего в доме зарегистрированы 32 человека.

По данным МЧС, в результате пожара погибли двое взрослых и двое детей. Еще три человека доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, пожар в 16-квартирном доме в селе Красноселькуп в 260 км к востоку от Нового Уренгоя возник около 02:00 по местному времени (00:00 мск). В тушении были задействованы 20 человек и пять единиц техники.
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