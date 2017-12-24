Власти окажут помощь пострадавшим от последствий пожара в жилом доме в ЯНАО

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим от последствий пожара в 16-квартирном доме в селе Красноселькуп. Здесь огонь в ночь на воскресенье жизни унес жизни двоих взрослых и двоих детей и полнорстью разрушил строение. Об этом сообщили ТАСС в правительстве округа.

"Дом расселили, выплачивается материальная помощь. <...> Губернатор округа распорядился все сделать максимально оперативно, в полном объеме оказать всю необходимую помощь. Вопрос на контроле", - пояснили в правительстве.

Ранее сообщалось, пожар в 16-квартирном доме в селе Красноселькуп в 260 км к востоку от Нового Уренгоя возник около 02:00 по местному времени (00:00 мск). В результате погибли двое взрослых и двое детей. Еще три человека доставлены в медицинское учреждение.

Ликвидация открытого горения объявлена в 05:20 (мск).

По данным МЧС, в доме зарегистрировано 32 человека.