СК проводит проверку по факту аварии с автобусом в Коми

СЫКТЫВКАР, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту ДТП с экскурсионным автобусом в Коми, в результате которого пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в воскресенье в Следственном управлении СК РФ по республике.

"В ночь на 24 декабря на территории Сысольского района на участке автодороги Куратово - Широкий Прилук автобус Mercedes, двигавшийся по маршруту Великий Устюг - Чебоксары, опрокинулся в кювет. По предварительным данным, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12 человек, из которых четверо - несовершеннолетние. Госпитализированы с травмами различной степени тяжести шесть человек, в том числе один ребенок. По факту ДТП организована доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выезжал руководитель Сысольского следственного отдела.

Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются пассажиры автобуса.

Следователи совместно с сотрудниками ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.