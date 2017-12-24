Выпавшую из самолета во Внукове стюардессу UTair выписали из больницы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стюардессу авиакомпании UTair, которую в субботу госпитализировали после падения из самолета в столичном аэропорту Внуково, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, она покинула больницу", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и выпала из самолета.

Ее оперативно госпитализировали.

Авиакомпания выясняет причины случившегося.