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Выпавшую из самолета во Внукове стюардессу UTair выписали из больницы

Происшествия
24 декабря, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Ранее сообщалось, что бортпроводница поскользнулась и выпала из самолета при закрытии задней двери

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стюардессу авиакомпании UTair, которую в субботу госпитализировали после падения из самолета в столичном аэропорту Внуково, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, она покинула больницу", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и выпала из самолета.

Ее оперативно госпитализировали.

Авиакомпания выясняет причины случившегося.

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