Водитель попавшего в ДТП в Коми автобуса за год пять раз привлекался за нарушения ПДД

СЫКТЫВКАР, 24 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Водитель попавшего в аварию в Коми экскурсионного автобуса за год пять раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы Управления ГИБДД МВД по Коми Александр Некрасов.

"По предварительным данным, водитель автобуса не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся. В аварии пострадали 12 пассажиров. За год водитель пять раз привлекался за нарушения на дорогах - непристегнутый ремень безопасности, непредоставление преимущества пешеходу, несоблюдение дорожных знаков и другие", - сказал представитель ГИБДД.

По его словам, состояние дороги в момент аварии оценено как удовлетворительное, проезжая часть была обработана противогололедными материалами. Автобус 1998 года выпуска, его техническое состояние выясняется. Кроме того, уточняется, были ли пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Авария произошла в воскресенье около 03:00 мск на 10-м км дороги Куратово - Широкий Прилук в Сысольском районе Коми. Экскурсионный автобус Mercedes следовал по маршруту Великий Устюг - Чебоксары - Казань - Пермь, съехал в кювет и опрокинулся.

В салоне находились 50 человек: водитель и 49 пассажиров - жители Татарстана и Пермского края. Пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, из них пять взрослых и один ребенок госпитализированы в Сысольскую ЦРБ в селе Визинга в Коми.

У пострадавших диагностированы травмы головы, переломы, ушибы позвоночника, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается психологическая помощь. По факту ДТП проводится доследственная проверка.