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Число погибших на пожаре в жилом доме в ЯНАО детей увеличилось до трех

Происшествия
24 декабря, 11:44 дата обновления: 24 декабря, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о третьем несовершеннолетнем, погибшем в ночь на воскресенье на пожаре в 16-квартирном доме в селе Красноселькуп. Ранее сообщалось о гибели двоих детей и двоих взрослых.

"По уточненным данным, погибли трое детей (2002, 2013 и 2011 годов рождения) и одна женщина. Причины пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС уточнили, что сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Пожар в 16-квартирном доме в селе Красноселькуп в 260 км к востоку от Нового Уренгоя возник около 02:00 по местному времени (00:00 мск). В 07:20 местного времени (05:20 мск) пожар был полностью ликвидирован. Три человека были доставлены в медицинское учреждение.

По факту гибели людей при пожаре возбуждено дело.

По данным МЧС, в доме зарегистрированы 32 человека.

Здание было признано аварийным в 2015 году. До 2020 года его должны были расселить.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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