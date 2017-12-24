В Ленинградской области из-за непогоды без электричества остались более пяти тысяч человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Потребители в четырех районах Ленинградской области остались в воскресенье без электричества из-за повреждения электросетей в результате сильного ветра и налипания снега.

"В 14:10 мск 24 декабря поступило сообщение об отключении электроснабжения в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах", - сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ленинградской области. По данным МЧС, "в зоне отключения находились 5 013 человек".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленэнерго", на всех участках ведутся восстановительные работы. "К 15:30 мск воскресенья энергетики сократили количество отключенных потребителей до 1,8 тыс. Бригады компании будут проводить работы до полного восстановления электроснабжения", - сообщили в пресс-службе. На восстановление сетей были направлены 13 бригад ПАО "Ленэнерго".

Предварительной причиной отключения энергетики называют технологические повреждения на электросетях из-за непогоды.

В Санкт-Петербурге установилась пасмурная погода со снегом и сильным ветром до 18 м/с, температура колеблется от минус 1 до плюс 1 градуса.

Ранее в "Ленэнерго" сообщили, что в связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находится 171 бригада общей численностью 614 человек, оснащенных 185 единицами специальной техники. В компании круглосуточно действует телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии.