Поврежденный ратраком газопровод в Приэльбрусье восстановлен

НАЛЬЧИК, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили газопровод, поврежденный ратраком в поселке Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Подача газа в дома возобновлена. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Работы по восстановлению поврежденного газопровода завершены, на месте ведутся работы по оповещению населения о подаче газа", - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что газопровод был поврежден ратраком в результате ДТП. Подачу газа приостанавливали в семи многоквартирных домах, семи частных домах, двух гостиницах и кафе. К устранению последствий происшествия были привлечены 11 специалистов.