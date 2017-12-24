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Поврежденный ратраком газопровод в Приэльбрусье восстановлен

Происшествия
24 декабря, 16:55 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 24, декабря. /ТАСС

В МЧС сообщили о проведении работ "по оповещению населения о подаче газа"

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НАЛЬЧИК, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили газопровод, поврежденный ратраком в поселке Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Подача газа в дома возобновлена. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Работы по восстановлению поврежденного газопровода завершены, на месте ведутся работы по оповещению населения о подаче газа", - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что газопровод был поврежден ратраком в результате ДТП. Подачу газа приостанавливали в семи многоквартирных домах, семи частных домах, двух гостиницах и кафе. К устранению последствий происшествия были привлечены 11 специалистов.

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