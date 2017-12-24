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Более десяти участников свадебной церемонии погибли в результате ДТП на севере Нигерии

Происшествия
24 декабря, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Еще четыре человека находятся в больнице

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ТАСС, 24 декабря. По меньшей мере 11 участниц свадебной церемонии погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в районе города Кано (административного центра одноименного штата) на севере Нигерии. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Федерального корпуса безопасности дорожного движения штата Кабир Ибрагим-Даура, передает агентство "Синьхуа".

"Женщины в субботу вечером сопровождали молодоженов на пути домой, когда водитель транспортного средства потерял управление и врезался в заградительное сооружение, - отметил он. - Транспортное средство после сильного удара развалилось на две части, в результате чего восемь пассажирок погибли на месте, еще три женщины скончались позднее в больнице".

"Еще три пассажирки и водитель транспортного средства находятся в медицинском учреждении", - добавил он.

По предварительным данным, как указал Кабир Ибрагим-Даура, причиной ДТП является превышение скоростного режима.

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