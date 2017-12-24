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СМИ: четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в США

Происшествия
24 декабря, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Метеорологи сообщили о плохой видимости из-за тумана в момент авиакатастрофы

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ТАСС, 24 декабря. По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения двухмоторного самолета в аэропорту города Бартоу в штате Флорида. Об этом сообщил со ссылкой на местные власти в воскресенье телеканал WFLA.

По его информации, самолет разбился в конце взлетно-посадочной полосы аэропорта, находящегося на месте бывшей базы ВВС США.

Точные причины инцидента остаются неизвестными, однако метеорологи сообщали о плохой видимости из-за тумана в момент, когда произошла авария. На место происшествия направляются эксперты из национального совета по безопасности на транспорте и федерального управления гражданской авиации США для проведения расследования, добавляет канал.

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