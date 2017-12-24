Специалисты из РФ обследовали еще один объект в зоне поиска подлодки San Juan

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) "Пантера плюс" обследовали еще один объект, обнаруженный в зоне поиска подводной лодки San Juan. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ВМС южноамериканской республики.

"Судно ВМС Аргентины Islas Malvinas, на борту которого находится ТНПА "Пантера плюс", обследовало объект, зафиксированный вчера эсминцем ВМС Аргентины Sarandi", - говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала фотографии объекта, который находится на глубине 845 метров. На них видна половина большого полого цилиндра. Происхождение объекта не уточняется.

По информации ВМС Аргентины, "если позволят метеорологические условия", в воскресенье будет изучена еще одна неровность морского дна, зафиксированная на глубине 814 метров.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

В операции участвует российское океанографическое судно "Янтарь". В настоящее время оно возвращается в зону операции после пополнения запасов. Как ожидается, судно прибудет туда в понедельник.