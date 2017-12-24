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Энергетики восстановили электроснабжение во Всеволожском районе Ленинградской области

Происшествия
24 декабря, 19:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, декабря. /ТАСС

По предварительным данным, причиной отключения стали технологические повреждения на электросетях из-за непогоды

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили снабжение потребителей во Всеволожском районе Ленинградской области, отключенное из-за повреждения сетей.

"Специалисты "Ленэнерго" завершили восстановительные работы во Всеволожском районе Ленинградской области, бригады продолжают ремонт в Лужском, Бокситогорском и Тихвинском районах. К 17:00 мск воскресенья энергетики сократили количество отключенных потребителей до 900 человек. Бригады компании будут проводить работы до полного восстановления электроснабжения", - сообщает пресс-служба компании "Ленэнерго".

Сообщение об отключении электроснабжения в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах, по данным пресс-службы управления МЧС по Ленинградской области, поступило в 14:10 мск. В зоне отключения оказались 5 тыс. 13 человек. На восстановление сетей были направлены 13 бригад "Ленэнерго".

Технологические нарушения произошли на линиях электропередачи 6-10 кВ. В пресс-службе "Ленэнерго" подчеркнули, что "специалистам сетевой компании удалось не допустить отключения системообразующих линий и массового погашения потребителей".

Предварительной причиной отключения энергетики называют технологические повреждения на электросетях из-за непогоды.

В Санкт-Петербурге установилась пасмурная погода со снегом и сильным ветром до 18 м/с, температура колеблется от минус 1 до плюс 1 градуса. Как отметили в пресс-службе "Ленэнерго", "шторм ударил практически по всей территории Ленинградской области", и восстановительные работы осложняются продолжающимся штормовым ветром.

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