Один человек погиб при тушении пожара в квартире в Зеленограде

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пожарные спасли девять человек при тушении возгорания в квартире многоэтажного дома в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар произошел в одной из квартир на четвертом этаже 14-этажного жилого дома по адресу: Зеленоград, корпус 164. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек", - сообщили в ГУ МЧС.

По данным главка, сведений о пострадавших нет. В 18:45 мск пожар был локализован, его площадь уточняется.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что при тушении обнаружено тело одного погибшего.