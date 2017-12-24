Пожар в квартире в Зеленограде потушен

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в квартире многоэтажного дома в Зеленограде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, по уточненным данным, спасены десять человек.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшей и вышерасположенных квартир были спасены десять человек. Также из здания выведены семь человек", - сообщили в ГУ МЧС.

Пожар произошел в одной из квартир на четвертом этаже 14-этажного жилого дома по адресу: Зеленоград, корпус 164. Площадь пожара составила около 30 кв. м.

По данным главка, сведений о пострадавших нет. В 18:45 мск пожар был локализован, а в 19:01 мск потушен.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что при тушении обнаружено тело одного погибшего.