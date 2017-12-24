Трое пострадавших в ДТП в Крыму детей находятся в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Трое детей, которые пострадали в воскресенье при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Крыму, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в Крымском центре медицины катастроф и скорой помощи.

"По уточненной информации, трое детей, пострадавших в аварии, помещены в отделение интенсивной терапии Ленинской районной больницы. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще четверо взрослых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение травматологии той же больницы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате ДТП пострадали восемь человек, а не семь, как сообщалось ранее. Один из пострадавших отказался от госпитализации. "У него легкие травмы, он будет проходить амбулаторное лечение ", - пояснил представитель центра.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в Ленинском районе. По предварительным данным, водитель легкового авто Skoda Fabia допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit при выезде на встречную полосу. По факту происшествия проводится проверка.