Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Энергоснабжение 150 населенных пунктов в Ленинградской области полностью восстановлено

Происшествия
24 декабря, 20:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, декабря. /ТАСС

В ликвидации последствий происшествия были задействованы 40 бригад и 60 единиц спецтехники

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение всех потребителей в 150 населенных пунктах Ленинградской области, нарушенное в воскресенье из-за повреждения сетей, всего в зону отключения попали 11 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"На 20:00 часов 24 декабря восстановлено электроснабжение 150 населенных пунктов, электричество вернулось в дома 11 тыс. жителей Ленинградской области", - сказали в пресс-службе. По данным властей, для ликвидации последствий происшествия были задействованы 40 бригад и 60 единиц спецтехники.

В пресс-службе "Ленэнерго" подтвердили, что специалисты "завершили восстановительные работы во Всеволожском, Лужском, Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области, с 19:30 воскресенья все потребители "Ленэнерго" получают электроэнергию в полном объеме".

Сообщение об отключении электроснабжения в четырех районах Ленинградской области поступило около 14:10 мск. Технологические нарушения произошли на линиях электропередачи 6-10 кВ. В пресс-службе "Ленэнерго" подчеркнули, что "специалистам сетевой компании удалось не допустить отключения системообразующих линий и массового погашения потребителей".

Причиной отключения энергетики называют технологические повреждения на электросетях из-за непогоды. В Санкт-Петербурге установилась пасмурная погода со снегом и сильным ветром до 18 м/с, температура колеблется от минус 1 до плюс 1 градуса. Как отметили в пресс-службе "Ленэнерго", шторм ударил практически по всей территории Ленинградской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
2
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
3
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
4
"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама