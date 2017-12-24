Энергоснабжение 150 населенных пунктов в Ленинградской области полностью восстановлено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение всех потребителей в 150 населенных пунктах Ленинградской области, нарушенное в воскресенье из-за повреждения сетей, всего в зону отключения попали 11 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"На 20:00 часов 24 декабря восстановлено электроснабжение 150 населенных пунктов, электричество вернулось в дома 11 тыс. жителей Ленинградской области", - сказали в пресс-службе. По данным властей, для ликвидации последствий происшествия были задействованы 40 бригад и 60 единиц спецтехники.

В пресс-службе "Ленэнерго" подтвердили, что специалисты "завершили восстановительные работы во Всеволожском, Лужском, Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области, с 19:30 воскресенья все потребители "Ленэнерго" получают электроэнергию в полном объеме".

Сообщение об отключении электроснабжения в четырех районах Ленинградской области поступило около 14:10 мск. Технологические нарушения произошли на линиях электропередачи 6-10 кВ. В пресс-службе "Ленэнерго" подчеркнули, что "специалистам сетевой компании удалось не допустить отключения системообразующих линий и массового погашения потребителей".

Причиной отключения энергетики называют технологические повреждения на электросетях из-за непогоды. В Санкт-Петербурге установилась пасмурная погода со снегом и сильным ветром до 18 м/с, температура колеблется от минус 1 до плюс 1 градуса. Как отметили в пресс-службе "Ленэнерго", шторм ударил практически по всей территории Ленинградской области.