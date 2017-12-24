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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым авто в Ленинградской области

Происшествия
24 декабря, 21:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, декабря. /ТАСС

По факту аварии ведется проверка

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли в воскресенье вечером в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля под Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, в Волховском районе Ленинградской области в 18:55 24 декабря на 508-м км автомобильной дороги "Вологда - Новая Ладога" произошло столкновение ВАЗ-2104 с двигавшимся во встречном направлении седельным тягачом с полуприцепом Renault Magnum", - сказали в пресс-службе.

В результате водитель и трое пассажиров отечественного авто скончались на месте, добавили в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в воскресенье на этой же трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате один человек погиб, двое попали в больницу.

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