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Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области

Происшествия
24 декабря, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

В УМВД сообщили, что, предположительно, автобус слетел в кювет и опрокинулся из-за погодных условий

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Добровском районе Липецкой области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.

"Рейсовый автобус "ПАЗ" в Добровском районе слетел в кювет и опрокинулся, предположительно из-за погодных условий. Четыре человека получили необходимую помощь на месте, один человек госпитализирован, его жизни ничто не угрожает", - сказала собеседница агентства.

По данным УМВД, автобус следовал по маршруту "Липецк - Радчино". Всего в салоне находились 28 пассажиров.

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