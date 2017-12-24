Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Добровском районе Липецкой области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.

"Рейсовый автобус "ПАЗ" в Добровском районе слетел в кювет и опрокинулся, предположительно из-за погодных условий. Четыре человека получили необходимую помощь на месте, один человек госпитализирован, его жизни ничто не угрожает", - сказала собеседница агентства.

По данным УМВД, автобус следовал по маршруту "Липецк - Радчино". Всего в салоне находились 28 пассажиров.