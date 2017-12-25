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Жертвами пожара в садоводческом товариществе в Калининграде стали два брата

Происшествия
25 декабря, 1:19 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 25, декабря. /ТАСС

Возгорание произошло в жилом доме в СНТ "50 лет Октября"

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КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Два человека стали жертвами пожара, произошедшего 24 декабря вечером в одном из жилых домов садоводческого товарищества "50 лет Октября" в Калининграде. Об этом сообщили ТАСС в Центре управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

"Пожар произошел поздним вечером в воскресенье, 24 декабря, в жилом одноэтажном кирпичном здании на улице Вишневой в СНТ "50 лет Октября" в Калининграде, площадь возгорания составила 50 кв. м. В огне погибли двое мужчин", - рассказал оперативный дежурный Центра.

По его словам, погибшие были братьями.

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