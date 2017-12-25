Ространснадзор проверит "Мострансавто" после ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ространснадзор проверит перевозчика "Мострансавто", чей автобус 25 декабря попал в ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

"По согласованию с Генеральной прокуратурой, Ространснадзор 26 декабря приступит к внеплановой проверке предприятия-перевозчика [компании "Мострансавто"]", - говорится в сообщении.

По предварительным данным Ространснадзора, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

ДТП произошло 25 декабря возле станции метро "Славянский бульвар" примерно в 14:50 мск. Рейсовый автобус, следовавший из Сколкова до указанной станции, въехал в подземный переход. По последним данным столичного Департамента здравоохранения, четыре человека погибли и 11 пострадали. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", водитель задержан. В момент аварии в салоне автобуса находились три пассажира.