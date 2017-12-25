Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом на западе Москвы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Личности четырех погибших в результате ДТП с автобусом возле станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы установлены. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Личности всех четверых [погибших] известны, предварительно опознаны. Среди них 12-летняя девочка, две женщины в возрасте 53 и 38 лет, а также один 27-летний мужчина. Все они жители Московского региона", - сказал собеседник агентства. В больницы доставлены девять из 11 пострадавших, среди них один подросток.

Все погибшие и пострадавшие - пешеходы.

Авария произошла у станции метро "Славянский бульвар" около 14:50 мск. Рейсовый автобус ехал из Сколкова до "Славянского бульвара", водитель въехал в многолюдный в это время дня подземный пешеходный переход. Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.

Водитель задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".