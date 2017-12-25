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Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом на западе Москвы

Происшествия
25 декабря, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Среди погибших один ребенок, мужчина и две женщины

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Личности четырех погибших в результате ДТП с автобусом возле станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы установлены. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Личности всех четверых [погибших] известны, предварительно опознаны. Среди них 12-летняя девочка, две женщины в возрасте 53 и 38 лет, а также один 27-летний мужчина. Все они жители Московского региона", - сказал собеседник агентства. В больницы доставлены девять из 11 пострадавших, среди них один подросток.

Все погибшие и пострадавшие - пешеходы.

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Расследование ДТП с автобусом у станции метро "Славянский бульвар". Хроника событий

Авария произошла у станции метро "Славянский бульвар" около 14:50 мск. Рейсовый автобус ехал из Сколкова до "Славянского бульвара", водитель въехал в многолюдный в это время дня подземный пешеходный переход. Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.

Водитель задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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