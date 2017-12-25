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Власти Карелии пожаловались в СК на энергетиков из-за массовых отключений электричества

Происшествия
25 декабря, 20:12 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 25, декабря. /ТАСС

По данным властей региона, с 10 по 24 декабря от электричества были отключены 180 населенных пунктов в 15 районах республики

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ПЕТРОЗАВОДСК, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Карелии попросило правоохранительные органы проверить действия энергетиков после массовых отключений света в населенных пунктах республики на протяжении двух недель в декабре, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Правительство Карелии обратилось в Следственный комитет. Пойти на принятие серьезных решений республиканские власти вынудила работа электросетевого комплекса в условиях непогоды. <...> В обращении подробно изложены все факты многочисленных отключений энергоснабжения. В ходе проверки действиям энергетиков дадут правовую оценку, также будет дана правовая оценка действий муниципальных властей", - говорится в сообщении.

Так, по данным карельских властей, 10 по 24 декабря от электричества были отключены 180 населенных пунктов в 15 районах. Без света оставались почти 20 тыс. человек и около 100 социально значимых объектов, в том числе 17 школ и детских садов. В некоторых населенных пунктах света не было несколько суток. Подавляющая часть отключений коснулась районов северного Приладожья и почти все аварийные ситуации произошли на линиях электропередачи компании "Карелэнерго" (входит в "Россети").

"Несмотря на привлечение дополнительных сил и средств, массовые отключения продолжали и продолжают повторяться. Так, в настоящее время без электричества остаются несколько деревень и поселков в Сортавальском, Питкярантском, Лоухском и Лахденпохском районах", - отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь компании "Карелэнерго" Ирина Супрунова сказала ТАСС, что произошедшие отключения случились из-за непогоды и что аварийные бригады в оперативном порядке их устраняли. "Наш персонал делал все возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электроснабжение. Для этого в том числе использовались резервные источники снабжения электроэнергий", - добавила она.

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