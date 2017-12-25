Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.12:
$ 58.2
€ 69.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экспертиза показала, что водитель попавшего в ДТП на западе Москвы автобуса был трезв

Происшествия
25 декабря, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Рассматриваются версии неисправности автобуса и невозможности водителя справиться с управлением

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель автобуса, въехавшего в подземный пешеходный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве, был трезв. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Смотрите также

Расследование ДТП с автобусом у станции метро "Славянский бульвар". Хроника событий

"Результаты медосвидетельствования показали, что водитель автобуса находился в трезвом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла около 14:50 мск, погибли четверо, пострадали 11 человек.

Рейсовый автобус ехал из Сколково до метро "Славянский бульвар", водитель въехал в многолюдный в это время дня подземный пешеходный переход. Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: неисправность автобуса или невозможность водителя справиться с управлением.

Водитель задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП у станции метро "Славянский бульвар"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мутко приостановил работу в РФС, чтобы защитить свою честь в допинговом скандале
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Навальный заявил, что будет обжаловать решение ЦИК
6
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
7
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама