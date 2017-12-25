Экспертиза показала, что водитель попавшего в ДТП на западе Москвы автобуса был трезв

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель автобуса, въехавшего в подземный пешеходный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве, был трезв. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Результаты медосвидетельствования показали, что водитель автобуса находился в трезвом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла около 14:50 мск, погибли четверо, пострадали 11 человек.

Рейсовый автобус ехал из Сколково до метро "Славянский бульвар", водитель въехал в многолюдный в это время дня подземный пешеходный переход. Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: неисправность автобуса или невозможность водителя справиться с управлением.

Водитель задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".