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Создатель банды налетчиков признан виновным в убийстве сотрудника МВД в Петербурге

Происшествия
25 декабря, 20:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, декабря. /ТАСС

По версии следствия, созданная Вячеславом Парушенковым банда с 2009 по 2010 годы совершила девять нападений на клубы и нелегальные игорные заведения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Присяжные в Санкт-Петербурге огласили вердикт жителя Ленинградской области Вячеславу Парушенкову, проходящему по уголовному делу о нападениях на клубы и вооруженном инциденте 2010 года, в котором погиб милиционер из Красногвардейского района. Подсудимого, которого разыскивали шесть лет, признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников МВД России, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"В Санкт-Петербургском городском суде состоялся вердикт по уголовному делу в отношении Вячеслава Парушенкова. Коллегией присяжных Парушенков оправдан по ч. 2 ст. 222 УК РФ [Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия группой лиц по предварительному сговору]. По ст. 317 УК РФ [Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов] признан виновным голосами 8 к 4", - сказали в пресс-службе.

По статьям "Разбой" и "Бандитизм" Парушенкова присяжные признали виновным единодушно. Ранее он признался в участии в нападении на клубы и игорные заведения в Петербурге, но полностью отрицал свою причастность к стрельбе по полицейским.

По версии следствия, банда, созданная Парушенковым, а также двумя его подельниками Михаилом Баташевым и Владиславом Ворожцовым, с 2009 по 2010 годы совершила девять нападений на клубы и нелегальные игорные заведения. В августе 2010 года члены банды готовили очередное разбойное нападение, но на одной из улиц Красногвардейского района привлекли внимание сотрудников вневедомственной охраны. Сотрудники милиции попытались досмотреть сумку злоумышленников, началась стрельба, в результате один сотрудник МВД был убит, второй - тяжело ранен.

Восьмерых участников банды задержали в 2014 году. Всем им уже назначены наказания. Парушенкова задержали в 2016 году. В суде он признался, что участвовал в банде, чтобы поправить свое финансовое положение, а также просил прощения у владельцев клубов и казино.

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