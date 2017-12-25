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Три подъезда пострадавшего от взрыва газа в Ижевске дома пригодны к заселению

Происшествия
25 декабря, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

В результате частичного обрушения дома погибли семь человек

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Эксперты, которые обследуют состояние пострадавшего от взрыва газа в ноябре жилого дома в Ижевске, посчитали возможным заселение жильцов в первые три подъезда из шести. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

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Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома в столице Удмуртии из-за взрыва газа произошло 9 ноября. Погибли семь человек, в том числе двое детей, еще три подростка пострадали. Всего полностью обрушились восемь квартир.

"Согласно данным отчета федеральных экспертов из "НИЦ "Строительство", заселение жильцов с первого по третий подъезд возможно. Как я обещал еще на встрече с жильцами 2 декабря, с 27 декабря мы начнем заселение", - приводятся в сообщении слова главы республики Александра Бречалова.

Он добавил, что эксперты будут наблюдать за состоянием дома еще в течение года. "В таком вопросе, как безопасность людей, мелочей быть не может, поэтому мы очень тщательно, несколько раз проверили все от подвала до чердака", - подчеркнул руководитель региона.

Ранее сообщалось, что наблюдения за указанным домом в Ижевске не выявили дальнейшей деформации здания. На данный момент московские эксперты наблюдают за состоянием строительных конструкций дома, на трещинах и стыках выставлены сигнальные маячки.

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Темы
Удмуртия ЧП в жилом доме в Ижевске
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