Три подъезда пострадавшего от взрыва газа в Ижевске дома пригодны к заселению

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Эксперты, которые обследуют состояние пострадавшего от взрыва газа в ноябре жилого дома в Ижевске, посчитали возможным заселение жильцов в первые три подъезда из шести. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома в столице Удмуртии из-за взрыва газа произошло 9 ноября. Погибли семь человек, в том числе двое детей, еще три подростка пострадали. Всего полностью обрушились восемь квартир.

"Согласно данным отчета федеральных экспертов из "НИЦ "Строительство", заселение жильцов с первого по третий подъезд возможно. Как я обещал еще на встрече с жильцами 2 декабря, с 27 декабря мы начнем заселение", - приводятся в сообщении слова главы республики Александра Бречалова.

Он добавил, что эксперты будут наблюдать за состоянием дома еще в течение года. "В таком вопросе, как безопасность людей, мелочей быть не может, поэтому мы очень тщательно, несколько раз проверили все от подвала до чердака", - подчеркнул руководитель региона.

Ранее сообщалось, что наблюдения за указанным домом в Ижевске не выявили дальнейшей деформации здания. На данный момент московские эксперты наблюдают за состоянием строительных конструкций дома, на трещинах и стыках выставлены сигнальные маячки.