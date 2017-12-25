Водитель автобуса мог не задействовать тормоза в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Водитель автобуса, который въехал в пешеходный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, предположительно, не задействовал тормозные системы. Об этом говорится в сообщении группы ГАЗ, который является производителем автобуса.

"Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования, - говорится в сообщении компании. - При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился".

Причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз. Ранее ГАЗ направил предложения по включению своих специалистов в работу комиссии по расследованию причин происшествия.

Автобус ЛИАЗ-5292.60, съехавший в подземный переход в районе станции метро "Славянский бульвар", был изготовлен Ликинским автобусным заводом группы ГАЗ в 2016 году и передан ГУП МО "Мострансавто" для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья. На учет ГИБДД автобус поставлен 4 января 2017 года.

Как отмечают в компании, автобусы этого типа оснащаются сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse с системой ABS с двумя уровнями резервирования при отказе. Первый уровень резервирования - когда при обрыве первого контура система имеет возможность затормозить вторым контуром, второй уровень - это задействование запасной тормозной системы, которая приводится в действие пружинными энергоаккумуляторами, находящимися в состоянии постоянной готовности к срабатыванию за счет предварительно сжатых пружин.

ДТП произошло у станции метро "Славянский бульвар" около 14:50 мск. Рейсовый автобус, следовавший из Сколкова до "Славянского бульвара", въехал в многолюдный подземный переход. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен. Водитель задержан. В результате ДТП погибли четыре человека, еще девять пострадали.